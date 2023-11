Es policía y dejó ir a un ladrón con prisión domiciliara a cambio de un asado, ahora la justicia lo condenó

Antes de conocer el veredicto, este sujeto usó su derecho y utilizó las últimas palabras para decir lo que vivió durante el juicio y previamente. “Me dolió mucho que un testigo haya dicho que no soy su amigo, sabiendo que fui hasta el casamiento de él” empezó diciendo Agüero. Después se dirigió al fiscal respondiéndole a una frase que habría utilizado: “Dice el fiscal que no me considera tan bueno para volver. A mí me costó muchísimo dónde estoy. No voy a manchar el apellido de mi padre”. Sobre el hecho que se lo acusa: "Yo volví para darle una mano a mi amigo". Después contó por todo el calvario que pasó "durante 1 año y 22 días", "Vi llorar a mi madre y a mi mujer llevarme comida a un calabozo. Dios, Neira y yo sabemos que entregé a Rosselot".