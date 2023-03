Entraron a una casa de Villa Lourdes y se dieron con el cuerpo putrefacto de un jubilado

Los uniformados ingresaron y ahí encontraron a “Don Hugo” muerto sobre su cama. Lo llamativo es que estaba desnudo, en posición semisentado y en avanzado estado de descomposición, comentaron fuentes del caso. Además, en el lugar hallaron pastillas de viagra.

Los vecinos lo describieron como una persona que no mantenía contacto con nadie y vivía solo. La médica legista que examinó el cuerpo determinó que, a simple vista, no mostraba signos externos de violencia. Además, no detectaron rastros de la presencia de otra persona para suponer un hecho delictivo.

Después confirmaron que se llamaba Hugo Guillermo Rodríguez y 81 años. La causa es investigada por la UFI Delitos Especiales y por ahora la presunción es que tuvo una muerte natural.