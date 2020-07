Encuentran a un anciano muerto dentro de su casa en Ullum

Un anciano fue encontrado muerto está miércoles a la mañana en el interior de su vivienda en Ullum. El hombre mayor vivía en extrema pobreza y no tenían lesiones ni heridas, por lo que creen que falleció por causas naturales.

Fuentes policiales señalaron que el ahora fallecido era de apellido Cabrera y tenía 75 años. No dieron el nombre completo porque estaba indocumentado. Sus propios familiares lo hallaron sin vida este miércoles en la mañana.

El anciano se encontraba sobre su cama, como si estuviese durmiendo, pero no tenía signos vitales. Al lugar concurrieron los efectivos de la Seccional 15ta de Ullum, que dieron intervención al Juzgado Correccional de turno. El médico legista no detectó lesiones y todo hace suponer que el deceso fue producto de un ataque al corazón u otra enfermedad. Como no tenía DNI dispusieron que trasladaran el cadáver a la morgue para realizar la autopsia y extender el certificado de defunción.