Encontraron con vida al hombre desaparecido en Sarmiento

Omar Antonio Laime, el hombre de 43 años que había sido reportado como desaparecido en Sarmiento, fue encontrado con vida durante la mañana de este lunes, según confirmaron fuentes oficiales.

Fuentes judiciales le indicaron a este diario que Laime se encontraba deshidratado al momento del hallazgo, pero su salud no corría riesgo. También afirmaron que se había desorientado cuando salió con una carretilla a buscar leña.

El sujeto estaba siendo intensamente buscado por personal de GERAS, Búsqueda de Personas y la Montada, luego de que su familia lo reportara como desaparecido el domingo al mediodía.

Según habían denunciado sus familiares, Omar se encontraba en estado de ebriedad y en la mañana del pasado domingo salió con una carretilla, un hacha y un perro a buscar leña.

Su pareja también manifestó que pudo tener una comunicación con este y que Laime le dijo que se había dormido, que despertó y no sabía donde estaba. Luego le cortó y desde ahí no supo más.