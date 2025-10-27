Encontraron a Ángel, el abuelo que era intensamente buscado

La Policía de San Juan comunicó la aparición de un adulto mayor que estaba desaparecido desde el domingo. Este lunes por la mañana se confirmó que fue hallado Ángel Eduardo Correa, de 76 años, quien había sido reportado como ausente desde la mañana del domingo.

La movilización comenzó cuando su familia dio aviso a las autoridades tras no tener noticias del hombre desde primeras horas del domingo. La fuerza de seguridad activó el protocolo de búsqueda correspondiente, que incluyó publicación de datos y colaboración ciudadana para dar con su paradero.

Los detalles exactos del momento y lugar de su hallazgo no fueron divulgados aun públicamente, aunque fuentes policiales confirmaron que se encuentra en buen estado de salud y ya está siendo acompañado por su familia y por profesionales médicos para los chequeos pertinentes.

Compartí esta nota en redes sociales:







