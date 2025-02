En San Juan y en Mendoza no hay denuncias por abuso sexual contra el ex obispo Carlos María Domínguez

El ahora ex obispo Carlos María Domínguez , que tuvo un paso de 4 años por San Juan y que en el último tiempo se desempeñaba en San Rafael Mendoza, dejó su cargo tras ser acusado de cometer delitos sexuales contra mujeres.

Tras el escándalo que explotó este jueves , desde la Justicia Local informaron que no se han recibido denuncias contra él. Idéntica situación en la vecina provincia. Esto quiere decir, que la investigación por estos delitos sexuales se está llevando a nivel privado en la Iglesia Católica.

Fuentes confiables dijeron a este diario que en ninguna Unidad Fiscal de la provincia, -es decir que en CAVIG, ANIVI, Genérica, Delitos Contra la Propiedad, Delitos Informáticos y Estafas y Delitos Especiales- existe alguna presentación contra el religioso.

Esta misma situación ocurre en Mendoza, pero desde la Fiscalía de Violencia de Género informó que ha tomado nota de la situación del ex obispo Domínguez, dejando en claro que no pueden actuar porque no hay una denuncia penal contra él.

Domínguez renunció a su cargo el 3 de febrero y sorprendió a toda la comunidad católica de San Rafael. Cuando esta situación se dio a conocer, él mismo dijo en un comunicado: "Quiero pedirles perdón por lo que hice mal, por lo que no hice y por lo que no supe hacer".

El comunicado de la Iglesia Católica

Se informa a la comunidad diocesana que con fecha 3 de febrero del corriente año, personas adultas han denunciado ante las autoridades competentes a Mons. Carlos María Domínguez por acciones indebidas infligidas contra ellas, provocando la renuncia efectiva del mencionado obispo.

Asumimos el compromiso de custodiar la intimidad de los denunciantes y sus familias, quienes siempre tendrán el derecho de acudir a la justicia civil.

Dada la gravedad de los hechos declarados se ha iniciado una investigación para que se medien las acciones canónicas que corresponden conforme a los protocolos vigentes en la Iglesia.

Con el compromiso de transitar este proceso con transparencia y justicia, lamentamos la herida y el dolor que esto provoca en el pueblo de Dios, confiamos que la búsqueda de la verdad ayude a un camino de sanación.