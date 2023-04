Embarazada apuñalada: el lado desconocido del colombiano que ya estuvo preso una vez

Comenzó la audiencia y el magistrado quiso saber más de él. El colombiano empezó diciendo que “no entendía nada” de lo que estaba ocurriendo. Dijo no saber su documento de identidad, que no tiene domicilio, que “vive en la calle” y que no tiene un trabajo estable. Él es soltero y estaría hace 7 días en San Juan.