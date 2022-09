El viento Zonda causó una ola de incendios de pasturas en varios puntos de San Juan

En Pocito, la zona complicada fue al costado de Ruta 40, entre la Finca Moya y el Barrio La Rinconada. En tanto, en Rawson, en la zona de Alfonso XIII y Calle 5, hubo un trabajo frenético para que el fuego no alcance las viviendas lindantes.

Uno por uno, los incendios en San Juan

CUARTEL CENTRAL

1) 15:04 C/ Lencina Entre Ruta Nª 20 Y c/ Roca, Dpto Santa Lucia Pasturas cuatro dotaciones de bomberos

2) 15:45 C/ Mendoza Vieja Pasando C/ Nº 18, Dpto Pocito.

3) 18:50 Callejón Rufino Y C/ Barboza, Dpto, Sarmiento Pasturas

DESTACAMENTO RAWSON

1 ) 13:35 2º Dotación C/ Alfonzo XIII y C/ Pio 12, Dpto Rawson Pasturas

2) 15:10 1º Dotación C/ Mendoza Vieja pasando C/ Nº 18, Dpto Pocito Pasturas

DESTACAMENTO JÁCHAL

1) 13:30 1º Dotación Localidad de Huaco al Sur del cementerio Pasturas.

2) 15:20 Ruta Nº 40 Localidad Niquivil Pasturas

DESTACAMENTO CAUCETE

1) 7:05 1º Dotación C/ Divisoria y Ruta Provincial Nº 270, Dpto 25 de Mayo Pasturas

2 ) 13:12 Ruta Provincial Nº 270 y Avenida de los Rios, Dpto Caucete Pasturas

3) 14:15 C/ Nº 7 Y C/ Nº 21, Dpto 25 de Mayo Pasturas

4) 16:00 C/ Nº 3 al Oeste de C/ La Plata, Dpto 25 de Mayo Pasturas

DESTACAMENTO SAN MARTÍN

1) 15:05 C/ Carril entre C/ San Juan y C/ Nacional, Dpto San Martin Pasturas

2 ) 17:30 C/ Zapata Y C/ Maurin, Dpto 9 de Julio Pasturas