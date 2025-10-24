El viento derribó un árbol de gran tamaño en el Jardín de los Poetas

Durante la madrugada de este viernes, las intensas ráfagas de viento provocaron la caída de un árbol de gran tamaño dentro del Jardín de los Poetas.

El ejemplar se desplomó sobre la calle y obstruyó por completo el paso de los vehículos, aunque afortunadamente no se reportaron personas heridas ni daños materiales, ya que en ese momento no había tránsito en la zona.

Al lugar acudieron rápidamente efectivos policiales y personal municipal, quienes trabajaron durante varios minutos para remover el árbol y habilitar nuevamente la circulación.

Temas árbol