El viento derribó un árbol de gran tamaño en el Jardín de los Poetas

Durante la madrugada de este viernes, las intensas ráfagas de viento provocaron la caída de un árbol de gran tamaño dentro del Jardín de los Poetas.
viernes 24 de octubre 2025
El ejemplar cayó sobre la calzada y cortó el tránsito. La policía y personal municipal trabajaron y lograron sacarlo y habilitar el tránsito nuevamente.
El ejemplar se desplomó sobre la calle y obstruyó por completo el paso de los vehículos, aunque afortunadamente no se reportaron personas heridas ni daños materiales, ya que en ese momento no había tránsito en la zona.
Al lugar acudieron rápidamente efectivos policiales y personal municipal, quienes trabajaron durante varios minutos para remover el árbol y habilitar nuevamente la circulación.