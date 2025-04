El triste relato del taxista que fue asaltado en La Bebida: "Lo mío es irreparable"

Además siguió su relato diciendo: “Por los golpes tuve la mala suerte que me vació el ojo, me lo reventó”. Además siguió su relato diciendo: “Por los golpes tuve la mala suerte que me vació el ojo, me lo reventó”.

Él había tomado el pasaje en Villa Observatorio en Chimbas. En este lugar se subieron dos personas, un hombre y una mujer. El destino era ir al B° Nuevo Cuyo en La Bebida, Rivadavia. Cuando llegaron a destino, el hombre lo atacó de atrás y lo golpeó con el arma en el ojo izquierdo. Hubo un forcejeo y el atacante -con la cómplice- escaparon. Él solo atinó a irse de ahí y se dirigió al Hospital Marcial Quiroga y luego se lo derivó al Rawson.

El caso recayó en manos del fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón de UFI Delitos Contra la Propiedad, estos manifestaron que los supuestos asaltantes no se llevaron nada. Con respecto a la herida en su ojo, manifestaron que Gallardo no perdió el ojo pero que si le ha quedado muy comprometido. Dicen que sufrió una fractura en la órbita ocular, confirmando que el posoperatorio será largo pero tiene pronóstico positivo.