El robo inexplicable en el Depósito Judicial de 9 de Julio: ¿Un policía se quedó dormido?

Donde ocurrió todo fue en el sector Oeste del predio, el que cuenta con poca custodia de la Policía Federal. Por otro lado, la otra mitad está compartida con la Policía de San Juan. Allí, en el primer sector, se encontraba el agente Néstor Muñoz.

El efectivo llegó al lugar en su moto Rouser NS 200cc, la que horas después fue sustraída por los delincuentes. Muñoz tenía como tarea el cuidado del Depósito Judicial. La duda de sus superiores es si el hombre se encontraba distraído o dormitando. La moto se encontraba a pocos metros de él y desapareció.

Lo cierto es que Muñoz no se dio cuenta de lo que había pasado hasta que salió de la oficina y se percató de que no estaba el rodado. Los pesquisas estiman que fueron dos los ladrones que tomaron la moto, la alzaron para no hacer ruido y se la llevaron si mayor complicación.