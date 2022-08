El psicólogo preso era uno de los apuntados en los escraches contra abusadores sanjuaninos

La chica lo denunció el viernes pasado en la UFI CAVIG. Contó que el psicólogo había sido su docente en la escuela secundaria y también la asistió como terapeuta, es decir que lo conocía. Siguiendo su relato, recordó que en diciembre último concurrió a una fiesta y ahí se encontró con David Pes, que era otro de los invitados.

Según denunció, antes que terminara el evento, dialogó con el psicólogo y éste le propuso llevarla a su casa en su auto. Ella aceptó confiada y fue así que partieron. En el camino, el profesional se desvió y estacionó en una zona oscura, donde él la tomó a la fuerza y la sometió sexualmente, de acuerdo a sus dichos. La joven aclaró que en aquel entonces prefirió guardar silencio, pero pasaron los meses y finalmente se decidió denunciar el ataque sexual en la UFI CAVIG.

Con David Pes detenido, volvió a traer a la memoria la ola de escrache contra jóvenes sanjuaninos apuntados como presuntos maltratadores y abusadores de chicas y que generó revuelo en aquel momento. Tanto, que obligó a que el personal de las unidades fiscales del ANIVI y CAVIG abrieran una investigación de oficio a partir de los hechos que se denunciaron públicamente por Twitter e Instagram.

Todo empezó el 8 de marzo pasado, con la denuncia de una joven que escribió en su cuenta: "Es un asco ese chabón, me manoseó sin mi consentimiento y me quería meter a su cama a la fuerza, con uno de sus amigos. Gracias a Dios no tengo relación con esa gente, pero él y sus amigos me cagaron la vida". Incluso publicó los nombres y las fotos de los supuestos abusadores.

Después apareció otra chica, después otras y otras, y así se desató una cadena de denuncias públicas contra jóvenes sanjuaninos a los que acusaban de maltratadores, acosadores y abusadores sexuales de mujeres. Las chicas contaban sus experiencias con uno u otro de esos muchachos, algunas cuando eran adolescentes. Hasta hablaban de impunidad, dado que supuestamente los señalados eran hijos de familias adineradas de la provincia o gente ligada al poder.

Lo cierto es que los funcionarios judiciales pidieron colaboración a los investigadores de delitos informáticos para recabar datos y localizar las supuestas damnificadas. También se pidió públicamente a que se acercaran a denunciar, pero por vergüenza, miedo o por el descreimiento en la Justicia, ninguna se presentó a dar su testimonio en la causa judicial.

Este martes, los investigadores judiciales recordaron que uno de los mencionados en ese escrache justamente era David Pes. Contaron que en esas denuncias públicas se lo mencionaba, pero en un episodio que supuestamente ocurrió cuando él era mucho más joven.