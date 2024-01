El móvil del crimen en Las Chacritas, el gran interrogante de los investigadores

Si bien son varios los elementos de prueba que hasta ahora reunió la fiscalía y que comprometen a la sospechosa, fuentes vinculadas a la causa indicaron que la pericia a los teléfonos celulares será clave para los funcionarios del Ministerio Público. Es que a través de su contenido, podrán saber qué tipo de relación mantenían la presunta asesina y la víctima y quizás, conocer si existió algún motivo que desatara el violento episodio.

Con la tarea de los expertos de Apoyo Tecnológico del Poder Judicial, los fiscales de la UFI de Delitos Especiales accederán a las conversaciones de los involucrados y no sólo podrán advertir cómo fueron las últimas horas de Amarfil, sino también cuál era el trato que tenían y cómo todo pudo terminar en muerte.

Hay testimonios que señalan que eran nada más que amigos y que se conocían de hacía muchos años; además, destacaron que la joven de 33 años tenía en una pareja estable y convivía con ella en un domicilio de Chimbas. Pero, por otro lado, hay quienes afirman que un vínculo sexual los unía. Por eso, el resultado que arroje el análisis de los dispositivos móviles será fundamental para confirmar o desechar sospechas.

También, de lo que allí se encuentre podría complicar aún más a la académica que permanece detenida ya que, de comprobarse que mantenía una relación con el profesor de Educación Física, impactaría de lleno en la calificación en su contra y abriría paso a un nuevo agravante: el vínculo.

Mientras tanto, la nueva defensa de la imputada, representada por Néstor 'Roly' Olivera y Fabiana Salinas, busca terminar con la prisión preventiva que fijó la jueza de Garantías, Celia Maldonado, en la audiencia de formalización. Para ello presentó un recurso de impugnación contra la medida coercitiva y espera que un magistrado del Tribunal de Impugnación considere dejarla en libertad, o bien, le conceda la prisión domiciliaria.

Por el momento, no hay fecha para la audiencia que defina la libertad de la acusada. No obstante, se estima que esta semana podría darse, cuando la trama que tiene atrapada a una provincia entera sume un nuevo capítulo. Y es que propios y extraños, afines y no tanto a la causa, consideran que el caso tiene destellos de lo que podría ser una serie de Netflix, en la que el suspenso es el principal protagonista.

El hecho ocurrió el 17 de enero, en una zona rural de Las Chacritas, en 9 de Julio. Fue durante la madrugada y un policía que circulaba de casualidad por el lugar se encontró con el espanto. El cuerpo desnudo de Amarfil y ya sin vida se hallaba tirado en el pavimento, al costado de un auto. Bustos, que estaba en el mismo sitio, explicaba que su amigo había sufrido un brote psicótico y se había matado.

Por ese episodio, la investigadora del CONICET quedó tras las rejas y poco a poco aparecieron pruebas que la acorralaron. No sólo tenía un cuchillo adentro del auto, sino también guardaba otro en su cartera. Los indicios de una escena sexual de sadomasoquismo completaron el cuadro para hacer de la historia todavía más atrapante.