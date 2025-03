El mensaje esperanzador de Alito, el joven al que le fracturaron la cabeza a la salida de un boliche en Capital

Alito agradeció a todos los que le enviaron un mensaje: "Gracias a todos los que vinieron a verme. A todos los que preguntaron por mí", y dejó en claro porque no puede responder todos los mensajes que ha recibido: "No puedo responder todos los mensajes por ahora porque me duele la vista del ojo derecho". Y finalmente, volvió a a agradecer.