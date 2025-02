El fraude de casi $200 millones en carne a una conocida firma local y una decena de implicados, entre empleados y abastecedores

La causa todavía no se formalizó en la Justicia, pero el escándalo estalló en diciembre pasado y los involucrados hasta ya designaron abogados defensores porque saben que están en serios problemas. Los fiscales Guillermo Heredia y Eduardo Gallastegui junto con el ayudante fiscal Federico Pereyra, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, dirigieron once allanamientos en domicilios particulares y las tres distribuidoras de carne durante el fin de semana y secuestraron documentación de suma importancia para la causa penal, revelaron fuentes judiciales. Los procedimientos fueron ordenados por el juez de garantías Sergio López Marti, aunque no hubo detenciones.