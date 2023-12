¿El fin de los vacíos legales que benefician a los acosadores sanjuaninos?

Un estremecedor caso investiga la justicia penal porteña, después de que 12 alumnos de un colegio religioso de La Boca, en Capital Federal, fueran acusados de amenazar con violar a sus compañeras. El hecho provocó impacto y llamó la atención de muchos, no sólo por el contenido del grupo de chat de los implicados que los pone contra las cuerdas, sino también porque resulta un caso atípico. Y es que no siempre este tipo de denuncias terminan con una intervención judicial; mucho menos con un castigo.

Si bien en San Juan hasta ahora no se ha registrado un caso similar, aquellos que tuvieron puntos en común fueron desechados por la justicia local y los motivos se sostuvieron en los vacíos legales que existen y que, en algunas ocasiones, impiden la intervención judicial. Éstos, al fin y al cabo, benefician a los acosadores sanjuaninos , quienes agravian y no son alcanzados por las leyes.

En un contexto en el que apenas comienzan a legislarse los ciberdelitos, hace unos meses atrás, un escándalo se desató en la provincia con la denuncia de estudiantes universitarias contra un compañero que utilizaba la Inteligencia Artificial para desnudarlas y, así, obtener dinero. A pesar del revuelo que se generó y la intervención que tomó la justicia a través del CAVIG, todo quedó en la nada.

Primero fueron los fiscales de la UFI en cuestión los que analizaron la denuncia y concluyeron con que no había comisión de un delito. Luego, el expediente pasó a la Justicia de Faltas y, a pesar de que en esa dependencia señalaron la criminalidad, desde la Corte de Justicia resolvieron que no existía ilícito y el caso fue desechado, ya que en el Código Penal Argentino no hay ningún artículo que refiera a este tipo de conductas.

No obstante, no hay mal que dure cien años y por tanto la adecuación de las leyes a la realidad que nos atraviesa se impone. Es por eso que hubo dos hitos en las últimas semanas, uno a nivel nacional y otro a nivel local, que podrían resultar un precedente importante para que este tipo de casos no queden impunes. Se trata de la Ley Nacional Olimpia y de la ampliación del Sistema Acusatorio en San Juan.

Por un lado, el lunes 23 de octubre, se publicó en el Boletín Oficial la norma que aborda los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y la difusión sin consentimiento de cualquier contenido privado, además de incluir los discursos de odio, contenidos sexistas, acoso y espionaje, entre otros. En este sentido, protege los derechos y bienes digitales, así como el acceso, permanencia y desenvolvimiento en el ámbito digital.

Por otra parte, en la provincia, la Cámara de Diputados aprobó la incorporación de nuevos tipos penales al Sistema Acusatorio y en dicha ampliación incluyó a los delitos informáticos, que constituyen modernas formas de criminalidad y representan una tendencia creciente y sostenida en San Juan.

Si bien la legislación es amplia y refiere a las ciber estafas y promueve la protección de datos, también alude a la transmisión ilegal de datos, imágenes y representación de contenido sexual, que afecte a niños, niñas y adolescentes; al grooming; la violación de secretos y de la intimidad de las personas. Para ello se creará una UFI dedicada especialmente al ciberdelito.

No obstante, su aplicación no es automática, sino que depende de que se originen los cargos y que las autoridades judiciales dispongan su funcionamiento. Todo ello se prevé que el próximo año sea un hecho.

Acusados de organizar un plan para secuestrar y abusar a sus compañeras

Los estudiantes del colegio San Juan Evangelista, de La Boca, están acusados de organizar un plan para secuestrar, abusar sexualmente e incluso asesinar a varias de sus compañeras, a las que tildaron de "feminazis". Los sospechosos quedaron con restricción perimetral y recibirán las clases de manera virtual.

En los celulares de los 12 estudiantes imputados, la Justicia descubrió un chat con el violento contenido, en el que estremecen mensajes como "está para agarrarla del culo y violarla"; "alta trola esa"; "le apuntamos con el arma en la cabeza"; "llevarlas debajo de un puente, cagarlas a piñas, violarlas mientras les pegamos patadas en la cara".

Es por eso que frente al hallazgo, la fiscalía porteña resolvió endilgarles el delito de amenazas, como primera medida e iniciar una investigación formal. Luego de que los fuertes chats salieran a la luz y se viralizaron en redes sociales, la institución educativa emitió un comunicado, con la firma del sacerdote Alejandro León, donde detalló las medidas tomadas al respecto, entre ellas escuchar a las personas afectadas y separar a los implicados.