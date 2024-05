El director técnico de un geriátrico, imputado por homicidio culposo: la defensa responsabiliza a otros médicos

A fines de 2023, en medio de las fiestas de fin de año, el director técnico del geriátrico “Cielo de París” fue denunciando en tres ocasiones en UFI Delitos Especiales. El caso se investigó durante meses y por una de esas denuncias se realizó la audiencia de formalización en los últimos días. En la misma, los fiscales Francisco Micheltorena y Francisco Nicolía señalaron que el director técnico de este geriátrico -Fabián Roberto Kleiman- no cumplió sus obligaciones profesionales y le causó la muerte a la anciana María del Carmen Vila.

Del otro lado, los defensores Naveda y Lloveras, expresaron que Kleiman no fue el responsable de esta muerte; sino otros profesionales. Para los letrados los que no cumplieron sus funciones fueron los profesionales de la ambulancia AME que no dieron un buen diagnóstico de la señora. Además, trataron de responsabilizar a las hijas de la anciana diciendo que Kleiman les pidió que le hicieran estudios a la mujer, pero que estas nunca lo hicieron.