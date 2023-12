El día después del anciano estrangulado en Chimbas: ¿era maltratado por sus sobrinos?

Le gritaban mucho y al parecer le hacían la vida imposible. Así dicen que era la relación que tenía el anciano estrangulado , Carlos Guillermo Crespillo (75), con sus sobrinos y que vivían en el mismo lote por calle Oro, en Chimbas. El móvil que ahora mueven los investigadores es que este asesinato ocurrió en un contexto de violencia familiar, pero no se descarta ninguna otra hipótesis. Hay dos personas aprehendidas por este hecho, sus sobrinos Maximiliano Roldán Crespillo y Yamila Janet Núñez.

Fuentes judiciales y policiales que estuvieron investigando la vida de Crespillo, informaron que cobraba la jubilación mínima y que vendía lotes. A pesar de haber hecho estas transacciones no era una persona con mucho dinero , informaron. Es más, en la cuadra donde vivía era de él, pero fue vendiendo todo poco a poco y se quedó solo con un lote.

En esa propiedad había dos casas. La de la entrada era de la víctima y la del fondo pertenecía a sus sobrinos, los cuales dicen que vivían hace unos 10 años.

Los vecinos de la zona se mostraron muy apenados por lo que pasó y no se lo esperaban. “Era un hombre muy bueno” dijo una mujer que vive en las cercanías y que no dio su nombre para no tener problemas con nadie. Y así mismo agregó: “Con este tipo de casos te das cuenta de que clase son en realidad las personas”.

El señor era dueño de varios autos. Los tres estaban en la puerta de su casa. Un curioso que pasaba por la zona dijo: “Me pedía ayuda para cambiarle las ruedas y nada más”.

La causa de muerte de Carlos Guillermo Crespillo fue por estrangulamiento. A ese hombre lo encontraron tirado en el piso y con signos de haber sido arrastrado desde la cocina hasta su habitación con un cinto en su cuello. Llevaba varios días fallecido, expresaron fuentes judiciales.

Sus sobrinos fueron detenidos por las discordancias que hubo en sus versiones. Por tal razón los miembros del Ministerio Público Fiscal solicitaron al juez de Garantías que queden detenidos; preventivamente ellos dos son los únicos sospechosos.