El desgarrador mensaje de la hermana de Fabiana Cabrera, la mujer asesinada en Santa Lucía

"Hoy se cumple un mes desde que apagaron tu sonrisa, nos dejaron sin vos. Hoy hace un mes en el que vivo un infierno, mi vida es diferente y jamás nada volverá a ser igual que antes porque me quitaron a lo mejor que tenía en mi vida. Se me hace un nudo en la garganta, en el corazón”, dice el mensaje de Cabrera.

El caso Fabiana Cabrera conmocionó a San Juan. La mujer murió de una puñalada certera al corazón el pasado 23 de marzo en el interior del barrio Río San Juan, en Santa Lucía. La pelea con Alderete era de vieja data y llegó a su punto culmine ese día cuando las rivales se cruzaron en una calle del barrio. La pelea terminó con la muerte de Cabrera.

Yanina Alderete.webp Yanina Alderete en juicio.

"Busco consuelo en mis hijos, ellos son los que me dan fuerza para seguir pero cuando caigo en la realidad parece que me muero, se me parte el bocho pensando en cómo sigue la vida ahora que no te tengo, los días para mí son solo tiempo que duele, doloroso tiempo que pasa lento, no puedo explicar lo que mi corazón siente, jamás en mi vida sentí tanto dolor, es que es tan insoportable no tenerte, para mí lo fuiste todo”, prosiguió la hermana de la víctima.

Yanina Alderete está alojada en el Penal de Chimbas e imputada por homicidio simple.

“Jamás voy a decirte adiós, en mi corazón estás donde quiera que voy estás... Te amo con todo mi corazón. Solo me gustaría entender el porqué de muchas cosas, no me puedo desahogar, con nadie puedo hablar como lo hacía con vos, me duele tanto el corazón, es un dolor insoportable. Fuiste admirable, todo el que te conocía sabía cuánto luchabas por tus hijos laburándola a sol y a sombra para que nada les falte, guapa, jamás te quedaste quieta, siempre buscaste la manera de salir adelante y así lo hacías. Siempre poniendo a Dios por delante, no había fracaso para vos porque siempre ibas acompañada de la mano de Dios”, concluyó Florencia.