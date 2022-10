El conocido RRPP que sobrevivió a un terrible accidente, anda con tobillera y está acusado de violencia de género

El renombrado RRPP (Relaciones Públicas), Germán ‘Moncho’ Díaz, en 2020 sufrió un terrible accidente de tránsito con su moto y estuvo al borde de la muerte. Estuvo varios meses internado, pero pudo recuperarse con el correr de los días. En 2021 fue acusado por una joven, ex empleada de él, de obligarla a denudarse . Y ahora en 2022 está siendo investigado por la UFI CAVIG por violencia de género en perjuicio de su expareja.

En este momento anda con tobillera y no se debe acercar a su ex, pero este último fin de semana no cumplió con una perimetral, a pesar de que fue avisado por la fuerza policial que se estaba acercando a la joven. La fuerza policial fue contra ‘Moncho’ y lo detuvieron. Estuvo preso 2 días y este lunes tuvo la audiencia en el Sistema Acusatorio.