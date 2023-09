El chofer atrapado con un arma de fuego quedó en libertad pero irá a juicio

Luego de haber sido detenido por tener escondida un arma de fuego en el móvil de la empresa para la que trabajaba, el chofer atrapado in fraganti en Las Chacritas quedó en libertad. Sin embargo, irá a juicio por el Sistema de Flagrancia, acusado por el delito de portación ilegal de un revólver calibre 22.

Este martes al mediodía, se desarrolló la audiencia en el marco de la justicia exprés y, como su defensa no llegó a un acuerdo con la fiscalía, representada por la fiscal Claudia Galante, la causa irá a juicio. Fuentes allegadas al proceso señalaron que, como no estaban dadas las condiciones, no se dictó la prisión preventiva y por ello el imputado fue dejado en libertad.

Desde el sábado permanecía detenido en la Comisaría 31º, donde también había quedado secuestrada la camioneta en la que se desplazaba. Ahora, vinculado al expediente judicial deberá respetar las reglas de conductas, que le prohíben salir de la provincia, y esperará el inicio del debate.

Patrocinado por el defensor Juan Fonzalida, Campallo, que no pudo argumentar la procedencia del arma que portaba, hará lo posible por no ser condenado, mientras que el Ministerio Público irá con los tapones de punta y la acusación en su contra.