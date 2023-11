El calvario de una familia de Rivadavia: 17 robos, 17 veces rehacer su vida

WhatsApp Image 2023-11-27 at 10.29.54.jpeg

La situación de esta familia es gravísima porque siempre siguieron al frente, no quisieron irse nunca de esta zona. Pero cada vez que ellos superaban estos hechos de delincuencia volvían a ser víctimas de un robo.

"Ya no sabemos qué hacer. No das abasto. Da mucha impotencia. A los casos lo seguimos denunciando, pero los delincuentes se nos siguen cagando de risa", expresó apenada Fabiana Muñoz.

La mujer manifestó que ha tenido la ayuda del actual intendente de Rivadavia, Fabián Martín, y que ha podido comunicarse con él por esta situación que vive desde hace más de 20 años. Se mostró muy enojada con el manejo de la inseguridad en este último tiempo y señaló que “la policía hace lo que puede con lo que tiene”.

Esta situación los tiene aterrados, “Sentimos miedo. Estas personas tienen la impunidad para abrir casas y nadie hace nada”, dijo Fabiana.

El último robo

Pasó el viernes por la tarde-noche. El vecino había estado en la vivienda cuidándola y a los minutos que se fue entraron estos sujetos. Primero cruzaron la medianera que da a un descampado, se fueron al frente de la vivienda y reventaron la puerta de entrada a patadas.

Un dato no menor, es que esta puerta tenía doble cerrojo y aun así estos ladrones (que con las cámaras de seguridad se ve que son muy jóvenes) la destrozaron a patadas, ingresaron y se llevaron diferentes elementos de valor.

“Creo que estaban drogados, no lo sé, porque solo rompieron una cámara de seguridad, pero las otras no”. Cabe destacar que esta vivienda tiene alarma y cámaras y aun así estos entraron a la casa.

