martes 30 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A una semana de la tragedia

El bebé que sobrevivió al incendio fatal de 25 de Mayo sigue esperando un tutor

Su mamá, Danisa Aveiro, sigue internada con pronóstico reservado. Hay familiares de la joven madre, pero la Justicia Civil todavía no resolvió esta situación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
tragedia
Lee además
el bebe que sobrevivio al incendio fatal de 25 de mayo fue dado de alta: esta a la espera de ser entregado a un familiar
Lo último

El bebé que sobrevivió al incendio fatal de 25 de Mayo fue dado de alta: está a la espera de ser entregado a un familiar
beba atropellada por un taxi en capital: detienen al dueno del auto y a otro que lo atraparon sacandole las calcomanias
Investigación

Beba atropellada por un taxi en Capital: detienen al dueño del auto y a otro que lo atraparon sacándole las calcomanías

Fuentes judiciales manifestaron que el menor ya fue dado de alta tras la intoxicación que sufrió por inhalar humo. Se encuentra en el Hospital Rawson al cuidado de los profesionales y a la espera de la orden de la Justicia Civil que disponga la entrega. Por este caso en particular está interviniendo el 102 y la Asesoría de Menores.

Cabe destacar que hay un hermano de Danisa Aveiro en la provincia (ella es oriunda de Mendoza), a pesar de que él está en territorio sanjuanino todavía no tiene el “ok” de la Justicia para tener al bebé.

Sobre la madre, Danisa, se sabe que sigue internada con pronóstico reservado. Esa fue la última información brindada por la Justicia en las últimas horas. Ella había sufrido quemaduras severas en 100% de su cuerpo y las vías respiratorias habrían sido también afectadas.

Hace 7 días atrás ocurría esta tragedia en 25 de Mayo y moría una nena de 7 años tras quemarse en el interior de su casa. Se dijeron diferentes hipótesis, pero finalmente el incendio fue accidental. Unas velas que habían quedado encendidas iniciaron el fuego en el interior de la casa (que solo tiene la puerta delantera para salir y dos ventanas) y provocaron este desastre.

Temas
Seguí leyendo

Dos motos protagonizaron un fuerte choque: los dos conductores debieron ser hospitalizados

Rechazan la libertad de un implicado en el brutal asalto contra el empresario que quedó cuadripléjico

Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?

Otro jubilado sanjuanino sufrió un fraude de $8.000.000 con una falsa aplicación de inversiones de YPF

Dos choferes sanjuaninos de aplicaciones fueron emboscados y asaltados cuando fueron a buscar sus pasajes

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego

Conocé al "Buchón", el preso que escapó de una dependencia policial y fue recapturado siete horas después

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿donde estaba?
Buena noticia

Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego
Insólito

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero
En las redes

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero

Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?
Buena noticia

Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia
Preocupación

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson.
Reporte oficial

Muerte en Chimbas: la ayuda de un cafetero y el rol de un camionero en medio de la desesperación

Te Puede Interesar

Reacciones dispares de los sectores productivos de San Juan frente al programa de Gestión de Demanda de Energía que lanzó la Nación. 
Electricidad

Cómo reciben en San Juan el plan de Milei que pagará a empresas que ahorren luz en el verano

Por Elizabeth Pérez
Donald Trump y Javier Milei, durante uno de los encuentros mantenido por ambos presidentes.
En Estados Unidos

Milei volverá a reunirse con Trump, en medio de la incertidumbre por el radiotelescopio chino de Calingasta

El Autódromo El Zonda vuelve con ruido de motores
Se terminó la espera

¡Ya están a la venta las entradas para el TC2000 en El Zonda!

Beba atropellada por un taxi en Capital: detienen al dueño del auto y a otro que lo atraparon sacándole las calcomanías
Investigación

Beba atropellada por un taxi en Capital: detienen al dueño del auto y a otro que lo atraparon sacándole las calcomanías

El padre Rómulo Cámpora volvió a desempeñar su tarea de sacerdocio tras sufrir un ataque cardíaco. 
Tras la internación

Con bastón y su característica sonrisa, el padre Rómulo retomó sus actividades