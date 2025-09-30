El bebé que sobrevivió al incendio fatal de 25 de Mayo sigue esperando un tutor

El bebé de 1 año que sobrevivió al incendio fatal en 25 de Mayo , donde murió su hermana de 7 años, sigue esperando a la persona que se hará cargo de su cuidado . La Justicia todavía no resuelve quién será su tutor, mientras su madre se recomponga de las graves quemaduras que sufrió.

Investigación Beba atropellada por un taxi en Capital: detienen al dueño del auto y a otro que lo atraparon sacándole las calcomanías

Lo último El bebé que sobrevivió al incendio fatal de 25 de Mayo fue dado de alta: está a la espera de ser entregado a un familiar

Fuentes judiciales manifestaron que e l menor ya fue dado de alta tras la intoxicación que sufrió por inhalar humo. Se encuentra en el Hospital Rawson al cuidado de los profesionales y a la espera de la orden de la Justicia Civil que disponga la entrega. Por este caso en particular está interviniendo el 102 y la Asesoría de Menores.

Cabe destacar que hay un hermano de Danisa Aveiro en la provincia (ella es oriunda de Mendoza), a pesar de que él está en territorio sanjuanino todavía no tiene el “ok” de la Justicia para tener al bebé.

Sobre la madre, Danisa, se sabe que sigue internada con pronóstico reservado. Esa fue la última información brindada por la Justicia en las últimas horas. Ella había sufrido quemaduras severas en 100% de su cuerpo y las vías respiratorias habrían sido también afectadas.

Hace 7 días atrás ocurría esta tragedia en 25 de Mayo y moría una nena de 7 años tras quemarse en el interior de su casa. Se dijeron diferentes hipótesis, pero finalmente el incendio fue accidental. Unas velas que habían quedado encendidas iniciaron el fuego en el interior de la casa (que solo tiene la puerta delantera para salir y dos ventanas) y provocaron este desastre.