El aterrador justificativo del jubilado abusador de Chimbas: "Ella pide que la agarren"

“Me presentaron como un monstruo. No he hecho nada", dijo el jubilado después de que el ayudante fiscal mencionara los presuntos abusos que le atribuyen en perjuicio de una joven con discapacidad y otra nena. Pero él no se daba por aludido. Incluso le mostraron los videos que existen como prueba, en donde se lo ve haciendo exhibiciones obscenas y presuntamente ultrajando a la chica, y respondió con total desparpajo: "Siempre los hombres son los culpables. Ella pide que la agarren".