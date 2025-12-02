martes 2 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Desamparados

Detuvieron a un hombre acusado de robar en un mini market

La Brigada Norte lo identificó gracias a las cámaras y al Cisem 911. Parte de lo sustraído fue recuperado y el caso quedó en manos de la UFI de Delitos Contra la Propiedad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hombre identificado de apellido Romero fue detenido en las últimas horas acusado de participar en el robo a un mini market ubicado sobre la avenida José Ignacio de la Rosa, en la zona de Desamparados. Según fuentes policiales, el sospechoso habría actuado junto a un menor de edad, con quien sustrajo distintos elementos de valor del comercio.

Lee además
lo encontraron dentro de una vivienda robando y termino detenido por los vecinos
En Chimbas

Lo encontraron dentro de una vivienda robando y terminó detenido por los vecinos
un joven de 20 anos fue detenido por robo, danos y amenazas agravadas
Chimbas

Un joven de 20 años fue detenido por robo, daños y amenazas agravadas

La investigación avanzó a partir del análisis de las cámaras de seguridad del local y del aporte del servicio de emergencias Cisem 911, lo que permitió a la Brigada de Investigaciones Norte reconocer al presunto autor del hecho y rastrear su paradero.

Con esos datos, y por orden del fiscal Leonardo Villalba, de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad, los efectivos llevaron adelante la detención. Romero fue trasladado a los calabozos de la División Delitos en la Central de Policía, mientras que parte de los objetos robados fueron recuperados.

En tanto, el menor que habría participado del robo quedó a disposición de la Justicia de Menores. Las autoridades adelantaron que en las próximas horas Romero será sometido a la audiencia de formalización del caso.

Temas
Seguí leyendo

Un detenido burló su custodia y se dio a la fuga de un hospital, pero fue recapturado a los minutos

Un bodeguero y docente fue detenido por pegarle a su pareja en su finca de Pocito

Detienen en el microcentro a una pareja de mecheros

Condenaron al conductor que mató al volante al exciclista profesional "Yaya" Gómez en Capital

Rivadavia: una mujer fue detenida tras ser filmada sustrayendo dinero del negocio donde trabajaba

Se hará una pericia clave en el caso del nene que murió tras caerle un arco encima en Rawson

Abusó de la hija de una vecina en Albardón y fue condenado, pero zafó de la cárcel

Tres asaltantes atacaron a una anciana de Rawson, casi la ahorcaron y le robaron dólares y artefactos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una patrulla custodiaba la vivienda de la anciana.
Robo a domicilio

Tres asaltantes atacaron a una anciana de Rawson, casi la ahorcaron y le robaron dólares y artefactos

Por Walter Vilca

Las Más Leídas

Condenan a dos ex directivos de La Granja por estafa y alquileres ilegales de canchas
Juicio abreviado

Condenan a dos ex directivos de La Granja por estafa y alquileres ilegales de canchas

La Fiesta de Santa Lucía, para vivir a pleno a mediados de diciembre.
Adelanto

Fiesta Nacional de Santa Lucía 2025: quién es el famoso folklorista que confirmó su show

Una patrulla custodiaba la vivienda de la anciana.
Robo a domicilio

Tres asaltantes atacaron a una anciana de Rawson, casi la ahorcaron y le robaron dólares y artefactos

Paso de Agua Negra (Imagen de archivo).
Conexión con Chile

Cómo fue el estreno del paso de Agua Negra: San Juan volvió a marcar el ritmo en la cordillera

El gendarme actualmente se encuentra detenido con prisión preventiva.
El horror en casa

Una policía sanjuanina, esposa del gendarme golpeador, también será imputada por los maltratos a sus hijos adoptivos

Te Puede Interesar

Condenaron al conductor que mató al volante al exciclista profesional Yaya Gómez en Capital
Delitos Especiales

Condenaron al conductor que mató al volante al exciclista profesional "Yaya" Gómez en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan
El permiso para realizar la actividad de pesca deportiva en San Juan se podrá obtener de modo online por primera vez, a través de Ciudadano Digital.
Novedad

Por primera vez, San Juan cuenta con un permiso digital de pesca deportiva: cómo funciona

Se hará una pericia clave en el caso del nene que murió tras caerle un arco encima en Rawson
A un mes de la tragedia

Se hará una pericia clave en el caso del nene que murió tras caerle un arco encima en Rawson

El Pampa Gelabert rechazó ser manager de San Martín y explicó el motivo detrás de su decisión
Redes

El Pampa Gelabert rechazó ser manager de San Martín y explicó el motivo detrás de su decisión

Un control rutinario de la Policía Rural de San Juan derivó en la inspección técnica de un camión cargado de bovinos que se dirigía a San Luis. El resultado de la investigación.
Alarma

Detectaron vacas con marcas irregulares en San Juan y se activó el protocolo de verificación