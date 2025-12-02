Detuvieron a un hombre acusado de robar en un mini market

Un hombre identificado de apellido Romero fue detenido en las últimas horas acusado de participar en el robo a un mini market ubicado sobre la avenida José Ignacio de la Rosa, en la zona de Desamparados. Según fuentes policiales, el sospechoso habría actuado junto a un menor de edad, con quien sustrajo distintos elementos de valor del comercio.

La investigación avanzó a partir del análisis de las cámaras de seguridad del local y del aporte del servicio de emergencias Cisem 911 , lo que permitió a la Brigada de Investigaciones Norte reconocer al presunto autor del hecho y rastrear su paradero.

Con esos datos, y por orden del fiscal Leonardo Villalba, de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad, los efectivos llevaron adelante la detención. Romero fue trasladado a los calabozos de la División Delitos en la Central de Policía, mientras que parte de los objetos robados fueron recuperados.

En tanto, el menor que habría participado del robo quedó a disposición de la Justicia de Menores. Las autoridades adelantaron que en las próximas horas Romero será sometido a la audiencia de formalización del caso.