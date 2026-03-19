Detuvieron a un ciudadano brasileño por la causa de los robos de transformadores y de energía eléctrica en 25 de Mayo

La causa por el robo de transformadores de energía en 25 de Mayo tiene a sus dos principales sospechosos entre rejas. El martes último apresaron a un operario de una subcontratista que es señalado como el cabecilla de la banda; ahora se le sumó un ciudadano brasileño, quien es el propietario de la finca donde encontraron tres equipos sustraídos a la compañía Naturgy. A este último también lo investigarán por una supuesta conexión clandestina y la sustracción de corriente eléctrica para abastecer de energía a su propiedad.

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La aprehensión de Enzo Sebastián Salinas se produjo el martes último luego de que se entregara voluntariamente, acompañado del abogado Claudio Vera , en la Central de Policía de San Juan. El nuevo detenido es Reinaldo Oliveira , el extranjero que tiene un emprendimiento agrícola en 25 de Mayo y donde encontraron equipos, supuestamente, sustraídos a la distribuidora de energía de San Juan. Este sujeto se encuentra alojado en la Comisaría 9na de Caucete y ya designó como defensora a la abogada María Filomena Noriega , revelaron en la fuerza provincial.

image Este es Enzo Sebastián Salinas, quien se entregó este martes en la Central de Policía de San Juan.

El caso es investigado por la fiscal Claudia Salica y la ayudante fiscal Verónica Prividera, de la UFI Delitos contra la Propiedad, a partir de la denuncia de la empresa Naturgy por el robo de un transformador el 26 de febrero pasado, en una zona rural de 25 de Mayo.

La investigación comenzó tras esa denuncia, luego de que la empresa detectara la desaparición de un equipo clave para el suministro eléctrico en una zona productiva. Los pesquisas entendieron que no se trataba de un hecho común, ya que para retirar un transformador se requiere conocimiento técnico y acceso a la red, por lo que centraron las sospechas en personas con experiencia en ese tipo de tareas.

image Los otros dos operarios que cayeron presos y que actualmente se encuentran en libertad.

Las investigaciones llevaron a la Policía hasta una finca del departamento 25 de Mayo. En ese predio encontraron el transformador denunciado y, en el mismo lugar, otros dos equipos de similares características. Esto evidenció la existencia de una maniobra reiterada y la posible utilización del lugar como punto de acopio de los aparatos sustraídos.

En los primeros operativos dispuestos por el juez de garantías Federico Rodríguez, realizados entre el 7 y el 8 de marzo, detuvieron a Héctor Gastón Morán Herrera y Leonel Amin Correa Julio, ambos operarios de la empresa Disei. En esa ocasión no encontraron a Enzo Salinas y se lo declaró prófugo. A los días, Morán y Correa recuperaron la libertad porque fiscalía aún no tenía pruebas para imputarles. No obstante, ambos continúan mencionados en el expediente mientras se profundizan las medidas. Es que ambos trabajaban bajo las órdenes de Salinas.

Lo reunido hasta ahora apunta a Enzo Sebastián Salinas como presunto organizador, debido a su rol en la empresa contratista y su acceso a los equipos, y a Reinaldo Oliveira como quien habría facilitado el lugar para ocultarlos e incluso adquirirlos sin documentación. Estas circunstancias derivaron en sus detenciones y refuerzan la hipótesis de un circuito ilegal de robo y comercialización de transformadores, sumado a la posible sustracción de energía eléctrica.