Desvinculan a un camionero que era investigado por un siniestro fatal en Ruta 40

Según manifestó el MPF, a lo largo de estos meses no se recabaron pruebas para confirmar que Machado fue el responsable del siniestro vial y al no tener elementos contra él, la fiscalía solicitó el sobreseimiento.

Este siniestro fatal ocurrió por Ruta 40 entre calles 9 y 10, en Pocito, el día 26 de julio a primera hora. La motocicleta circulaba de Sur a Norte por Ruta 40 e intentó pasar al camión de Machado. Cuando lo esquivó, el motociclista no le calculó bien e impactó contra una luminaria trasera del costado izquierdo del acoplado. Seguidamente, perdió el control, salió expulsado al otro carril y fue atropellado por otros vehículos.

Machado no se quedó tras el choque o aparentemente nunca se dio cuenta en ese momento. Después, él se entregó por su cuenta a la Policía y llevó el camión que manejaba. El día que se realizó la audiencia de formalización en su contra, Machado manifestó: "Me bajo (en calle 5) y veo unos faroles rotos laterales y eso me llama la atención. Después llegan otras personas que me comentan que había habido un accidente, que estaba la ruta cortada. Después leyendo el diario pensé que podía ser yo, por eso me presenté a la Policía".

