miércoles 17 de diciembre 2025

Desapareció una adolescente ullunera que había quedado en juntarse con un hombre en Capital

La Policía busca a una chica de 18 años que organizó para juntarse con un hombre y no volvió a su casa. Su mamá descubrió los mensajes en su Facebook y llamó a la Policía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una adolescente de 18 años salió de su casa este miércoles por la mañana y no volvió. Su mamá denunció a la Policía que la joven tenía planeado juntarse con un hombre en una plaza de Capital.

Según informaron fuentes policiales la joven, identificada como María Alejandra Flor Matamoro, salió alrededor de las 10.30 de la mañana de su casa en el barrio Dique 1°, en Ullum, y le dijo a su mamá que iba a la escuela EPET N° 9, ubicada en el mismo barrio donde ella vive.

Por la tarde, con el correr de las horas, su madre se preocupó por que la chica no llegaba a su casa y decidió revisar su computadora, donde un chat de Facebook revelaba que Alejandra había arreglado para juntarse con un hombre en la zona de la Terminal de Ómnibus, en Capítal. Con esas pruebas y muy preocupada, la mujer acudió a la Policía y radicó la denuncia por la desaparición de su hija.

La última vez que la vieron, María Alejandra vestía una calza negra con puntos y círculos blancos, una remera negra mangas cortas con líneas amarillas fluorescentes y zapatillas deportivas de color negro.

El ayudante fiscal Alejandro Díaz está encargado de la investigación junto a personal de Búsqueda de Personas. Si tenés algún dato sobre Alejandra podés comunicarte al 911 o a la seccional más cercana.

