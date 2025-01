Denunciaron por estafa al contador que despilfarró más de $43 millones en el juego y fingió un atraco

La denuncia contra el contador Luis Omar Olguín se hizo en la UFI Delitos Informáticos y Estafas, aunque no trascendió la identidad del damnificado. El caso es trabajado por el fiscal Guillermo Heredia, que tomó las primeras medidas y dirigió un allanamiento en el domicilio del profesional con el fin de secuestrar su celular.

Quizás esperan encontrar los mensajes a través de los cuales el contador le solicitó prestado ese dinero. Esa persona contó que le entregó 38.000 dólares –algo de 47 millones pesos, al cambio actual-, esto es más de lo que Olguín denunció como robado y que resultó ser mentira. El contador dijo que llevaba 35.000 dólares.

Esta historia comenzó la tarde del 19 de agosto pasado, cuando Olguín llamó al 911 y con la voz de una persona desesperada avisó a la Policía que acababan de asaltarlo en la ruta nacional 40 en Pocito. En su relato dijo que volvía de Mendoza con 350 mil dólares, aunque luego se aclaró que eran 35 mil, y que en el momento en que se bajó a orinar al costado de la ruta, cerca de calle 15, fue emboscado por unos desconocidos. Según él, fue rodeado por los sujetos, que le encañonaron, le pegaron y le robaron del baúl el bolso que contenía una caja fuerte pequeña con esos dólares.

Hasta el hermano, de nombre Marcelo, se prestó para la mentira, dado que también llamó a la Policía para pedir ayuda por Luis Olguín y lo respaldó en todos sus dichos. Los policías empezaron a sospechar porque algunas cosas no cerraban. ¿Cómo fue que andaba solo con tanto dinero? ¿De dónde venía? No había testigos, tampoco tenía lesiones y las cámaras de seguridad de la zona no registraron movimientos extraños, tampoco se veía al supuesto auto azul de los ladrones.

Los policías de Robos y Hurtos junto con personal de la UFI Delitos contra la Propiedad continuaron indagando hasta que descubrieron que ese día Olguín había estado en un casino de Mendoza.

image.png Luis Olguín y su hermano fueron condenado en octubre del año pasado por el delito de falsa denuncia.

A los dos días del supuesto atraco, Olguín y su hermano fueron detenidos. Los policías tenían elementos para sostener que todo era un invento y que él se había despilfarrado el dinero en los juegos de azar. El contador finalmente confesó y le atribuyeron el delito de falsa denuncia, lo mismo que a su hermano.

El 22 de octubre último, Luis Olguín y su hermano firmaron el juicio abreviado con el aval de sus defensores y los fiscales, y el juez Diego Sanz lo condenó a pagar una multa de 12.500 pesos por falsa denuncia. El Código Penal establece una multa para este delito, de modo que el contador y su hermano la sacaron barata.

Ahora bien, el problema quedó para el o los verdaderos dueños de ese dinero que Olguín despilfarró en el casino. El damnificado afirmó que le entregó 38 mil dólares al contador porque éste lo tentó para emprender un negocio inmobiliario y resulta que se jugó todo el dinero. Por todo esto se siente engañado y estafado, por eso lo denunció.