Denunciados por abusar a sus alumnos y declarados inocentes: el desafío de recuperar sus carreras

En los últimos años, las denuncias contra docentes por abuso sexual en perjuicio de sus alumnos se volvieron más frecuentes y, como suele suceder, las causas se convierten en el interés de la opinión pública, sobre todo cuando las presuntas víctimas son menores de edad. Sin embargo, no todos los casos terminan con una condena, con un hecho comprobado y con el autor castigado.

Hay ocasiones en las que los profesores y maestras apuntados por la justicia demuestran que no cometieron ninguna atrocidad y por ello son declarados inocentes. A pesar de quedar desvinculados y de sentir alivio por ello, les queda un desafío por delante y es retomar sus carreras; un trabajo que a muchos les representa una odisea y en otros casos, un imposible.

Es que durante los procesos penales que afrontaron, estuvieron bajo la lupa de todos y sospechados de lo peor. Algunos reciben una especie de suspensión del cargo, mientras que otros son directamente despedidos. En ese marco y pese al resultado favorable de sus causas, desde los entornos de los docentes reconocen que aunque no hicieron nada, quedaron marcados y ese registro, en su ámbito laboral, es una mancha difícil de borrar.

Es por eso que, a modo de ejemplo, Tiempo de San Juan reunió los casos más resonantes de este tipo, que en su momento destaparon un escándalo, pero que finalmente se resolvieron con sentencias absolutorias.

El catequista sobreseído

Cristian Guillén era un profesor de Catequesis, normal y corriente, que daba clases en al menos tres escuelas religiosas de San Juan, hasta que se transformó en el blanco de ira de los padres de sus alumnos, que lo denunciaron por el abuso de 7 niños de entre 3 y 5 años.

11.jpg

Por el tenor de las denuncias y la cantidad de niños involucrados, al día siguiente de que se conociera el caso, allá por octubre de 2021, fue detenido y así permaneció durante una buena parte del proceso. Sin embargo, cuando recuperó la libertad, no retornó a las aulas. Estaba sospechado de manosear a los menores y por ello le habían iniciado sumarios administrativos.

Finalmente, 7 meses más tarde, recibía el sobreseimiento total y definitivo por parte de la justicia. Durante ese tiempo, fiscalía no encontró una prueba que lo complicara, ya que a pesar de las denuncias, los menores que fueron sometidos a Cámara Gesell no lo señalaron como abusador, ni tampoco denotaron rasgos de abuso.

Fuentes cercanas al docente, que nunca quiso hablar con los medios y contar su versión, comentaron que pese a haber sido librado de culpa en la investigación, decidió no volver a dar clases por miedo a vivir señalado e, incluso, comenzó a estudiar otra carrera para no tener que regresar a las aulas nunca más.

El profe de Educación Física absuelto

Gustavo Palacios era un reconocido profesor de Educación Física, no sólo por su actividad en los colegios sanjuaninos, sino también por ser un conocido preparador físico de los clubes vinculados al hockey sobre césped. Todo eso cambió cuando, en septiembre de 2022, fue denunciado por abuso sexual contra dos menores que habían sido sus alumnas años atrás.

12.jpg

Las hermanas que lo denunciaron hablaron de terribles abusos durante la hora de clases y en Cámara Gesell su testimonio resultó contundente para la fiscalía. Fue por ello que el entrenador permaneció un mes tras las rejas, con prisión preventiva y luego fue liberado. No obstante seguía acusado de lo peor e, incluso, continuó así hasta la instancia de juicio.

A lo largo del debate, se reprodujeron las pruebas, declararon los testigos y, finalmente, el tribunal compuesto por tres jueces dictó la absolución. A pesar de las testimoniales de las presuntas víctimas, altas fuentes del caso admitieron que desde un principio había inconsistencias y no se explicaban cómo el fiscal siguió con el proceso hasta el debate, 10 meses después de la denuncia.

Como perjuicio de todo el proceso, se supo que el profesor con más de 30 años de carrera perdió el puesto en el club donde cumplía funciones y, por el momento, se desconoce si retornará a las escuelas donde enseñaba.

El formador de profesionales, librado de culpa

José Luis Sarmiento impartía clases en un instituto de Educación Terciaria y, a diferencia de los casos anteriores, las denunciantes eran mayores de edad. En septiembre de 2022, las jóvenes le dijeron a la justicia que el docente las había manoseado y acosado, por lo que la investigación derivó en un juicio.

13.jpg

Si bien en un principio los hechos descriptos denotaban cierta gravedad, durante la instrucción de la causa, algunas denuncias fueron desestimadas y las contradicciones de los testimonios le quitaron peso a la acusación.

En el juicio, 9 meses más tarde desde que estalló el caso, el docente reconoció haber sido perjudicado en su imagen, su defensa insistió con que se trató de un mal entendido con la única denunciante que quedó en pie y él mismo pidió que su calvario terminara pronto, obteniendo así justicia. Fue por eso y por las dudas que había alrededor de las declaraciones que resultó absuelto de toda sospecha.

La maestra jardinera sobreseída

Cecilia Márquez, en 2017, pasó de ser una docente de Nivel Inicial querida a una persona acusada de abusar de dos alumnos. El hecho representó un escándalo y revolucionó a la comunidad educativa donde cumplía tareas. De repente, su foto y su nombre aparecía en las noticias y estaba sospechada de tales atrocidades.

14.jpg

Su odisea bajo la lupa de la justicia y también de la opinión pública fue más corta que la del resto. En septiembre de ese año la denunciaron y a fines de noviembre la sobreseyeron. La justicia entendió que los relatos de los menores eran inconsistentes y que incluso podrían haber sido inducidos, por lo que desechó la acusación en su contra y la libró de culpa.

A pesar del daño que su imagen sufrió, la maestra jardinera corrió con mejor suerte que sus colegas anteriormente mencionados y regresó pronto a su lugar de trabajo. Fue para un acto escolar de fin de año y tanto sus compañeras como autoridades y alumnos la recibieron con cariño. Le dieron la bienvenida y ella agradeció el apoyo recibido.

Dos docentes de ENI apuntados y dos causas que ¿se caen?

Este 2023, dos ENI de la provincia quedaron en el centro de las miradas, después de que padres de alumnos denunciaran a un profesor de música y a una maestra jardinera por abuso sexual. Ambos están siendo investigados, aunque fuentes cercanas comentaron que podrían terminar con el sobreseimiento de los acusados por falta de pruebas.

El primer caso estalló en mayo, en la ENI N°8 de Rivadavia, cuando señalaron a Leandro López de manosear a una alumna. Seguidamente, otros padres dos denunciaron lo mismo y fiscalía tomó cartas en el asunto. Se realizaron las Cámara Gesell a los menores y luego la instrucción quedó estancada, ya que una parte de los denunciantes no cooperó con la investigación.

15.jpg

Por faltar a las pericias psicológicas, que serían determinantes para saber si los chicos fueron abusados o no, la causa no avanzó más y quedó en stand by. Mientras tanto, el docente que fue suspendido del cargo permanece bajo sospechas. Desde la comunidad educativa dijeron ser respetuosos de la justicia, aunque por la disposición del lugar, les resultaba muy difícil que se hubieran cometido actos tan aberrantes sin que nadie lo advirtiera.

El segundo caso tiene en el ojo de la tormenta a una docente de Nivel Inicial de la ENI N°78 de Pocito, acusada del abuso sexual de 5 de sus alumnos. Se trata de Yamila Rodríguez, quien fue denunciada a fines de junio con graves acusaciones que incluían supuestos juegos sexuales.

16.jpg

Sin embargo y pese a los repulsivos detalles de las denuncias, se realizaron las Cámara Gesell a las presuntas víctimas y ninguna de las 5 pruebas fueron un problema para la docente apuntada. Pese a las denuncias, trascendió que ningún niño la señaló como abusadora y por ello, para descartar cualquier tipo de suspicacia en los denunciantes, se ejecutarán dos pericias psicológicas a los menores.

Se estima que el objetivo es descartar por completo las sospechas para que luego la fiscalía solicite el sobreseimiento de la señorita que fue separada del cargo. Desde su comunidad educativa, aseguraron que por la disposición de las aulas y el baño (donde habrían sido los abusos) lo denunciado resulta como mínimo inverosímil.