Dejan en libertad a una mujer vinculada a un intento de asesinato en Capital

La fiscalía no solicitó la prisión preventiva para ella y quedó en libertad con medidas de coerción. Entre ellas no entorpecer la investigación y someterse al proceso, presentarse cada 15 días en la comisaría más cercana y no acercarse al domicilio ni comunicarse a la persona que recibió un disparo.

La otra persona que está vinculada a este hecho es Paulo Neira, pareja de Flavia Vargas, él está sindicado como el autor del disparo que casi le quita la vida a un sujeto en el interior del Asentamiento Santa Barbara en Capital.