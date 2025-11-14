viernes 14 de noviembre 2025

Operativo

De Mendoza a San Juan: atraparon al sospechoso de violentos arrebatos en ambas provincias

El sujeto de 38 años fue detenido en San Juan tras un importante operativo. Investigan los diversos delitos que cometió.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Detuvieron en San Juan a un sujeto por robos cometidos en la provincia y en Mendoza.

La Policía de San Juan detuvo en las últimas horas a un hombre identificado como López, de 38 años, por su presunta participación en robos bajo la modalidad de arrebato que se habrían cometido en distintos puntos del Gran San Juan. El sospechoso, que registra antecedentes en Mendoza por delitos contra la propiedad. El hombre quedó alojado en la Central de Policía mientras avanza la investigación.

Las autoridades detallaron que uno de los hechos que motivó la pesquisa ocurrió en Chimbas, donde dos ciudadanas denunciaron que un motociclista les arrebató un teléfono móvil y huyó rápidamente de la zona. A partir de esa denuncia, personal policial inició tareas de inteligencia, relevamiento de cámaras de seguridad y entrevistas.

Con los elementos reunidos, los investigadores lograron identificar al presunto autor y solicitaron una orden de allanamiento para su domicilio. En el operativo, los efectivos secuestraron una motocicleta y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el robo denunciado.

López fue trasladado a la Central de Policía y quedó a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, que ahora trabaja en la imputación formal y en el análisis de si el sospechoso estaría vinculado a otros hechos similares en la zona.

Se espera que en las próximas horas se realice la audiencia de formalización, instancia en la que la Fiscalía presentará los cargos provisionales y solicitará medidas cautelares mientras continúa la investigación.

