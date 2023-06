Crimen en Marquesado: una testigo se contradijo y el juez la detuvo por falso testimonio

La joven que fue aprehendida por el delito de falso testimonio es Lourdes Alcaraz. Ella fue presentada como testigo en el juicio. Cuando se sentó frente al tribunal compuesto por Maximiliano Blejman (presidente) y los vocales, Silvina Rosso de Balanza y Juan Bautista Bueno ; el magistrado que preside le dio a conocer -como hace con todos los testigos- que debía decir la verdad porque si no recaería en el delito de falso testimonio , ella juró que iba a decir la verdad porque cree en Dios y empezó su relato.

Primero respondió las preguntas de fiscalía, querella y cuando llegó el momento de la defensa, la joven empezó a contradecirse mucho. Ante esta situación, Blejman le llamó la atención y le dijo que tuviera cuidado con su declaración. Ante otros cuestionarios, el abogado le mostró al tribunal que Alcaraz estaba diciendo un relato diferente al que le tomaron cuando fue el hecho. Las contradicciones siguieron y el presidente de los magistrados tomó la decisión de detenerla inmediatamente por el delito de falso testimonio.

Ante los llamados de atención de los jueces, Alcaraz empezó a decir que no se acordaba de lo que había dicho en 2020 porque estaba drogada y “chupada” (alcoholizada). Hacia alusiones que había tomado mucho alcohol y que no se acordaba que había dicho, “Que se yo que dije”, manifestaba. Y hasta se aminó a decir que la declaración que estaba escrita y firmada por ella “habían puesto cosas que ella no había dicho”.

El momento de su detención:

https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1664044703237431296 Momento que detienen a la testigo por cometer el delito de falso testimonio en el juicio por el homicidio en Marquesado. pic.twitter.com/orlDZGxXh4 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 31, 2023

Según fuentes judiciales, Lourdes Alcaraz es la novia de Mauro Díaz, otro testigo clave en esta causa. Díaz es muy importante en este hecho, porque sería el chico por el cual lo confundieron a Braian Chávez.

Los imputados son Franco Jesús ‘El Guacho Menor’ Diego, Facundo Leiva, María del Carmen Tapia. En el juicio hay 22 testigos, entre conocidos de la víctima y peritos forenses. El juicio sigue este jueves con las últimas testimoniales.