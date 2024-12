Confirman el sobreseimiento para el sujeto que protagonizó una tragedia en Pedernal

A más de un año y medio de la tragedia que conmocionó a Pedernal , cuando un conductor atropelló y mató a un nene de 4 años, la Justicia desligó de responsabilidad al imputado. Es que si bien el juez de Garantías que intervino en el caso sobreseyó al implicado, por considerar que no tuvo la culpa en el fatídico incidente, la querella apeló el fallo y la causa derivó en el Tribunal de Impugnación.

Este miércoles por la mañana, el juez del tribunal superior que analizó la queja, Eduardo Raed, consideró que no había argumentos válidos para sostener la acusación contra Darío Jesús Cortez , por el delito de homicidio culposo en perjuicio de Samir Zalazar .

La parte querellante, que representaba a la familia de la víctima, aseguraba que la sentencia que desligaba de responsabilidad al conductor era arbitraria, presentaba falta de fundamentación, tenía una errónea valoración de la prueba y, además, suponía la omisión de pruebas esenciales.

El magistrado manifestó que la resolución estaba debidamente motivada y fundada y remarcó que la conducta imprevisible del menor reforzaba la imposibilidad de prever el resultado por parte del imputado, representado por Néstor 'Roly' Olivera y Marcelo Sández.

A pesar de que el joven de 33 años tenía en su organismo restos de marihuana y cocaína, los peritos que actuaron en el caso señalaron que no estaba bajo los efectos de dichas sustancias al momento del siniestro vial con consecuencias fatales. Fue por eso que su defensa impulsó el sobreseimiento.

El fiscal de la UFI de Delitos Especiales, que indagó el contexto y la forma en que se produjo el choque, llegó a la conclusión de que Cortéz no había cometido ninguna irregularidad al conducir. El Ministerio Público concluyó con que no conducía a alta velocidad y, por tanto, no tuvo responsabilidad penal en el desgraciado hecho.

La desgracia se desató cuando niños jugaban en la calle y la RAM apareció en escena. Tras frenar la marcha y solicitar a los menores que se movieran para continuar con el paso, la víctima se cruzó cuando arrancó y, producto de las heridas que sufrió, falleció. El conductor, que fue agredido por la gente del lugar, trasladó al chiquito al hospital de Los Berros, pero resultó en vano porque murió.

El caso provocó revuelo en la localidad de Sarmiento, hubo una marcha para pedir Justicia y el propio Cortéz pidió perdón a los familiares durante la audiencia de formalización del hecho.