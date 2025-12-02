Condenaron al conductor que mató al volante al exciclista profesional "Yaya" Gómez en Capital

En julio de este año, el exciclista profesional Juan José “Yaya” Gómez perdió la vida en un siniestro vial ocurrido por Avenida Rawson, entre El Salvador y Colombia en Capital. “Yaya” -a bordo de una moto- chocó con un Peugeot 505 que era manejado por Francisco Ruiz. Este último quedó detenido, a los días tuvo la audiencia de formalización y empezó a ser investigado por homicidio culposo.

Ahora, tras casi 5 meses de investigación, Ruiz aceptó su culpabilidad en un juicio abreviado. El juez Federico Rodríguez homologó el pacto entre el fiscal Iván Grassi y la defensa y lo condenó a 2 años de prisión condicional y 5 años de inhabilitación para conducir cualquier vehículo con motor.

El siniestro fue el pasado 8 de julio en Capital, alrededor de las 13:40. En ese momento, ambos vehículos -una moto Corvette 250 cc y un Peugeot 505- circulaban de norte a sur por Avenida Rawson. Ruiz se encontraba estacionado sobre la vereda oeste de la arteria y, al incorporarse a la circulación, habría impactado con la parte frontal izquierda de su vehículo a la parte trasera de la moto que conducía Gómez.

El motociclista salió despedido y cayó unos seis metros más adelante, quedando tendido sobre la calzada. Dos testigos aseguraron haber escuchado el estruendo y ver el siniestro trágico.

Un dato no menor en la causa es que “Yaya” Gómez tenía 0,67 gramos de alcohol en sangre, una cifra prohibida para conductores de motos. En cuanto a Ruiz, el test de alcoholemia dio negativo.