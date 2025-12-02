martes 2 de diciembre 2025

Delitos Especiales

Condenaron al conductor que mató al volante al exciclista profesional "Yaya" Gómez en Capital

El siniestro fatal ocurrió el pasado julio por Avenida Rawson. El sentenciado aceptó su culpabilidad en un juicio abreviado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ruiz
Ahora, tras casi 5 meses de investigación, Ruiz aceptó su culpabilidad en un juicio abreviado. El juez Federico Rodríguez homologó el pacto entre el fiscal Iván Grassi y la defensa y lo condenó a 2 años de prisión condicional y 5 años de inhabilitación para conducir cualquier vehículo con motor.

El siniestro fue el pasado 8 de julio en Capital, alrededor de las 13:40. En ese momento, ambos vehículos -una moto Corvette 250 cc y un Peugeot 505- circulaban de norte a sur por Avenida Rawson. Ruiz se encontraba estacionado sobre la vereda oeste de la arteria y, al incorporarse a la circulación, habría impactado con la parte frontal izquierda de su vehículo a la parte trasera de la moto que conducía Gómez.

El motociclista salió despedido y cayó unos seis metros más adelante, quedando tendido sobre la calzada. Dos testigos aseguraron haber escuchado el estruendo y ver el siniestro trágico.

Un dato no menor en la causa es que “Yaya” Gómez tenía 0,67 gramos de alcohol en sangre, una cifra prohibida para conductores de motos. En cuanto a Ruiz, el test de alcoholemia dio negativo.

