Cómo fue el accidente laboral del mendocino que perdió una pierna en Sarmiento

El pasado sábado por la tarde, un mendocino sufrió un grave accidente laboral en Sarmiento . Mientras cumplía las funciones con otro compañero, un cable se cortó y le provocó una grave herida en una de sus piernas. Lamentablemente, perdió la extremidad a pesar de los trabajos que realizaron los profesionales de la salud. Ahora se encuentra internado en el Hospital Rawson recuperándose, ya que perdió gran cantidad de sangre y su vida corría riesgo.

Según fuentes del caso, F abián Muñoz -de 56 años y oriundo de Rodeo de la Cruz en Mendoza- estaba trabajando con un compañero en el interior de la empresa Olivum. Ambos estaban manipulando una maquina perforadora y de un momento a otro, un cable se desprendió y golpeó con mucha violencia a Muñoz.

El fiscal del caso, Francisco Nicolía, expresó que ambos trabajadores estaban trabajando con todos los elementos de seguridad y estaban en regla. Como así también, explicó que el cable habría salido con mucha velocidad, y le provocó una lesión muy grave en su pierna derecha.

Esta empresa Olivum queda ubicada al sur del Control San Carlos, cabe destacar que está en territorio sanjuanino por tal razón está siendo investigado por la justicia sanjuanina. Muñoz en primera instancia fue asistido en el hospital Ventura Lloveras de Media Agua y después fue trasladado al Hospital Rawson, donde ahora se encuentra internado luchando por su vida.