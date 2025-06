Choque fatal en Ruta 40: buscaron que el conductor que provocó dos muertes quedara libre

Hace unas semanas la Justicia tuvo un momento clave. La jueza Gloria Verónica Chicón no daba a lugar al juicio abreviado contra Eliazar Flores en perjuicio de su esposa Angélica Mundocore y Carolina Sastre, argumentando que si ella homologaba tal pacto entre fiscalía y defensa iba a afectar la paz social ya que la querella no estaba de acuerdo.

La resolución de esta magistrada fue impugnada por la defensa y la fiscalía (partes que habían llegado a juicio abreviado), audiencia que todavía no se desarrolla. Lo que se celebró este miércoles es la renovación de medida cautelar para Flores, que se encuentra preso en el penal de Chimbas.

WhatsApp Image 2025-06-11 at 09.54.07.jpeg

La defensa, María Filomena Noriega, solicitó al juez de Impugnación Raed que se le dé la prisión domiciliaria. La fiscalía de impugnación a cargo de Marcela Torres y la querella, Sandra Leveque, se opusieron y solicitaron que siga preso por 4 meses más. El juez finalmente dio a lugar a lo solicitado por las últimas partes y seguirá en el Servicio Penitenciario Provincial.

Sandra Leveque, la defensora oficial, ahora representa los intereses de la familia de Sastre. Esta familia era representada por un abogado privado, pero este renunció a su cargo.

WhatsApp Image 2025-06-11 at 09.54.05.jpeg

Esta audiencia no es tan importante como la que ocurrirá en los próximos días (no hay fecha confirmada); donde la fiscalía y la defensa solicitarán la nulidad de la resolución de la jueza Chicón y en consecuencia que se homologue el juicio abreviado.

En aquella oportunidad el abogado querellante, representante de la familia de Sastre, insistió que no debía homologarse esta solución alternativa. Finalmente, la magistrada resolvió no hacer lugar y como fundamento dijo: “Es un acuerdo que no hace a la paz social y afecta en la vida de la sociedad”.