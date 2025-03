Caso Lucía Rubiño: una jueza no se apartó de la causa, aunque un nuevo testigo sea su sobrino

Algo inédito ocurrió este viernes en Tribunales. Hubo un nuevo capitulo en la causa que tuvo como víctima a Lucía Rubiño y que conmocionó a la provincia en octubre de 2023. En simples palabras, la jueza de Garantías Flavia Allende no se apartó de la causa, aunque un testigo (que fue propuesto por la defensa) sea su sobrino. Argumentó que no afectaba en su imparcialidad porque ella no es la jueza que entiende en esta causa, sino que subroga a Javier Figuerola que ahora está de vacaciones. Cabe destacar que ninguna de las partes se opuso. La magistrada se los dio a conocer antes de dar el visto bueno. “Es mi deber comunicárselo”, expresó.