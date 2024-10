Casi la mata a golpes en 25 de Mayo: la salvaron sus hijos menores de edad

WhatsApp Image 2024-10-14 at 20.22.06.jpeg Daniel Chavero, el agresor, está detenido en la Comisaría 32.

"Habíamos salido a un boliche con mi hermana y el novio de mi hermana, en la Ruta 10", comenzó relatando Verónica a Tiempo de San Juan.

Según la víctima, esa noche, su pareja se estuvo drogando con cocaína, algo que venía hacía tiempo y "cada vez peor". "Yo vi que mi hermana estaba respirando mal entonces con el novio de ella nos miramos preocupados porque sufre de convulsiones. Él (Chavero), se imaginó que yo estaba mirando a mi cuñado de otra manera y cuando está bajo los efectos de la droga siempre le pasa eso", dijo Verónica.

violencia de género 3.jpg

Al salir del boliche, comenzaron las peleas de pareja. En la vivienda, todo se fue de las manos y alrededor de las 7 de la mañana, Chavero comenzó a pegarle trompadas.

En el domicilio, también estaban la hija de 11 años y el nene de 3 de Verónica y fue la mayor de los niños la que salió corriendo para avisarle a sus abuelos que viven adelante que le estaban pegando a su mamá.

"Me decía, sos una caradura, me la querés hacer, me querés hacer quedar mal con la niñita", aseguró que le decía Chavero mientras la seguía golpeando.

La violencia, que incluyó hasta la agresión con la tapa de una olla, terminó cuando los padres de Verónica intercedieron por pedido de su nieta y el sujeto tuvo que escapar de la casa. "Se fue porque yo tengo muchos hermanos y le dio miedo de que le fueran a hacer algo", reveló la mujer.

La denuncia fue radicada ese mismo día y personal de la Comisaría 32 detuvo a Daniel Chavero. "Ahora él dice que yo me pegué sola, cómo me voy a hacer esto yo sola", remarcó la víctima.

Las fotos de cómo quedó Verónica, fueron publicadas por ella en su perfil de Facebook. Asegura que quiere que "todos sepan" lo que le hizo Chavero y que espera que se haga Justicia.