Buscaban objetos robados y encontraron marihuana y cocaína en una casa de Caucete

Un operativo policial llevado a cabo este martes por la tarde en Caucete terminó dando un giro inesperado. Lo que comenzó como un allanamiento por una causa de robo derivó en el hallazgo de estupefacientes dentro de una vivienda del Loteo San Nicolás.

El procedimiento fue realizado cerca de las 15:50 horas por efectivos de la Comisaría 37ma, en cumplimiento de una orden judicial emitida en el marco de una investigación por un hecho contra la propiedad, bajo la intervención de la UFI de Delitos contra la Propiedad. El operativo contó además con la presencia del Ayudante Fiscal de turno, en representación del Ministerio Público Fiscal.

Según informaron fuentes policiales, el dueño del inmueble permitió el ingreso de los uniformados, quienes efectuaron una requisa exhaustiva en busca de elementos sustraídos. Sin embargo, el resultado fue negativo en relación al robo que motivó el allanamiento.

Durante la inspección, los efectivos detectaron la presencia de sustancias prohibidas, lo que modificó el curso del procedimiento. En el lugar se secuestró un cigarrillo de marihuana armado de forma casera, además de 39 gramos de marihuana y 5 gramos de cocaína.

Ante esta situación, se dio intervención inmediata a personal de Drogas Ilegales, que asumió la continuidad del operativo. A raíz del hallazgo, las actuaciones pasaron a la órbita del Juzgado Federal, que quedó a cargo de la investigación correspondiente.