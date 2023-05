Aumentaron los delitos con participación de menores en San Juan

“Hemos notado que tenemos niños más pequeños cometiendo delitos que antes no cometían. Chicos de 11, 12 y 13 años que son inimputables que tiene problemas con el derecho penal” , comentó en declaraciones a Estación Claridad la jueza María Julia Camus, titular del Segundo Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia.

De acuerdo a lo que señala, en los casos en los que interviene el juzgado se encuentran con dos realidades. Por un lado, la presencia de menores en hechos delictivos donde hay participación de adultos; y por el otro, delitos cometidos por grupos donde prácticamente todos tienen la misma edad y sin inimputable en su mayoría.

La magistrada también señala que en los últimos meses aumentó una modalidad que no era común en la provincia, y es el popularmente conocido “robo piraña”. Al respecto, Camus dijo: “Esta modalidad ha crecido en los últimos tiempos. Antes no había tanto robo en poblado o en banda. Ahora sí aumentó la cantidad, sobre todo de personas inimputables, de 14 o 15 años. El Gobierno implementó políticas de prevención, mayor nivel seguridad, más patrulleros, pero los delitos se siguen cometiendo porque por ahí no se alcanza a evitar que se comenta el delito”.

Estos episodios de robo en piraña se dan con mayor frecuencia en la zona del Parque de Mayo, Plaza del Bicentenario y alrededores, donde desde el retorno a la normalidad tras la pandemia comenzaron a ser más frecuentes, sobre todo los fines de semana, donde hay mucha presencia de gente.

Pese a los trabajos que realizan los Juzgados Penales de Niñez y Adolescencia, mucho no se puede hacer ya que operan bajo lo que dicta la ley, y actualmente en Argentina (y también en San Juan) la edad de inimputabilidad es de 16 años. Pese a ello, si un menor entre 16 y 18 años comente un delito, se lo priva de la libertad, pero no es enviado Servicio Penitenciario, sino que se lo deriva a institutos o similares, donde no tiene contacto con el exterior y se trabaja la reinserción social.