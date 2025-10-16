Atropellaron a una niña cuando salía de una escuela en Albardón

Una niña resultó herida este jueves por la tarde luego de ser embestida por una camioneta en las inmediaciones de su escuela de Campo Afuera , Albardón .

El hecho ocurrió cerca de las 13:45, cuando la niña, identificada por la Policía con las iniciales C.M.N., cruzaba la calle Maestro Aciar, a unos 100 metros de la intersección con Florencio Varela. En ese momento fue atropellada por una Toyota Hilux que se desplazaba en sentido sur a norte y era conducida por un hombre identificado como Fernando Rodas.

image

Tras el impacto, personal médico acudió rápidamente al lugar y asistió a la menor, quien presentaba un corte en la ceja y varios golpes. Luego fue trasladada a un centro de salud para una evaluación más completa.

De acuerdo con las primeras informaciones, las lesiones no serían de gravedad, aunque la víctima permanece en observación.

La investigación para determinar las causas del siniestro quedó a cargo del fiscal Francisco Micheltorena y de la ayudante fiscal Agostina Ventimiglia.