Atraparon a un penitenciario ingresando drogas al Penal

La noticia la confirmó el director del Servicio Penitenciario Provincial, Enrique Delgado, en diálogo con Radio Sarmiento. “En uno de los operativos surgió esta novedad y dado que , en principio, era una sustancia no permitida, se puso en conocimiento a la Justicia Federal, que es la que está actuando para determinar la responsabilidad o no que le corresponde al agente penitenciario. Si hay un caso o no hay un caso judicial”, dijo.