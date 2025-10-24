viernes 24 de octubre 2025

En Rawson

Atraparon a un peligroso delincuente que estaba prófugo tras una condena por robo agravado

El sujeto identificado como Alan Ortega fue encontrado tras un intenso operativo de búsqueda, tras haberse fugado durante sus salidas transitarias del Penal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Alan Ortega fue atrapado en Rawson tras permanecer prófugo al no regresar al Penal de Chimbas, donde cumple condena, tras su salida transitoria.

La Policía de San Juan detuvo en Rawson a Alan Ortega, un delincuente que era intensamente buscado tras haberse fugado del Servicio Penitenciario Provincial. Ortega cumple una condena por robo agravado y había escapado luego de no regresar de una salida transitoria.

En las últimas horas, efectivos de la Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía de San Juan lograron la detención del hombre. Según informaron fuentes policiales, Ortega había sido beneficiado con salidas transitorias, pero no regresó al Penal de Chimbas, por lo que se emitió una orden de búsqueda y detención en su contra.

La investigación tomó un giro clave cuando la Policía recibió información sobre su posible paradero en un barrio de Villa Krause. De inmediato, los efectivos montaron un operativo de búsqueda que culminó con la aprehensión del prófugo sin que se registraran incidentes.

Tras su captura, las autoridades corroboraron los antecedentes del detenido y confirmaron que se trataba del mismo individuo que debía continuar cumpliendo su pena.

Por disposición del Juzgado de Ejecución Penal, Ortega fue trasladado nuevamente al Servicio Penitenciario Provincial, donde deberá completar el resto de su condena.

