Atrapan a un presunto exhibicionista en el Centro Cívico

Una mujer vivió una grave situación este jueves por la mañana en el interior del Centro Cívico . Vio a un exhibicionista que estaba mostrando sus partes íntimas desde el interior del baño de hombres. Pero no sería la primera vez que ocurre. Una empleada de este edificio vivió la misma situación de similares características hace tres días y con este desconocido como protagonista.

“Me quedé shockeada y solo atiné a irme”, expresó. “Me quedé shockeada y solo atiné a irme”, expresó.

Esta mujer se enteró que a otra chica le pasó lo mismo este jueves y por esta razón dio a conocer a la Policía lo que le había ocurrido el lunes último. “Ocurrió en el mismo baño”.

El presunto exhibicionista fue enviado a comisaría 4ta, pero las denunciantes no saben si se fue en calidad de detenido o no. De igual forma, ellas han pedido que este sujeto no vuelva a entrar a las instalaciones.