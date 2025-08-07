jueves 7 de agosto 2025

Atrapan a un asesino que aprovechó sus salidas transitorias para no volver al penal de Chimbas

Este sujeto cayó tras un allanamiento realizado por la Unidad de Apoyo Investigativo, brigadistas de la Policía de San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un peligroso delincuente que había sido beneficiado con salidas transitorias y no regresó al penal de Chimbas fue recapturado en las últimas horas. Se trata de un hombre de apellido Galleguillo, quien se encontraba cumpliendo condena por homicidio en el Servicio Penitenciario de San Juan, pero decidió evadir la ley tras una de sus salidas autorizadas.

El sujeto fue localizado y detenido en una vivienda del Barrio Franklin Rawson, en el departamento Rawson, luego de un allanamiento ejecutado por policías de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5.

Tras verificar su identidad y consultar con el Juzgado de Ejecución Penal, las autoridades ordenaron su inmediata detención y traslado al penal, donde deberá continuar con el cumplimiento de su condena.

