Así detuvieron a la esteticista condenada por prostituir a sus empleadas

Incluso, la hija de la condenada, Natalia Pablo, se mostró ofuscada con los trabajadores de prensa que se hallaban en el lugar para cubrir la detención de Coria. "Son unos imbéciles. No me filmés. Me ch... un huevo lo que tenés que cubrir. Están exponiendo a tres mujeres que viven solas", dijo.

Un vehículo de la Justicia ingresó a la cochera del domicilio de Capital, con el objetivo de no exponer a la mujer que ahora tendrá que pasar 4 años en prisión.

Cerca de las 18 horas, Coria salió de su casa. En primera instancia, fue derivada a la Central de Policía. Allí, constatarán que no hubo ningún tipo de abuso de la autoridad.

Coria al momento de salir de su casa.

Posteriormente, trasladarán a la esteticista al Servicio Penitenciario Provincial (SPP) bajo la custodia de personal femenino de la Policía. Se prevé que la llevarán en la noche de este jueves o, en última instancia, en la mañana del viernes.