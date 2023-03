Asesinaron a una mujer en Rawson: la encontraron con un golpe en la cabeza

El hecho trascendió minutos después de las 10 de la mañana de este miércoles, cuando la víctima cuya identidad aún no se conoció fue encontrada sin vida en su domicilio ubicado en el barrio Cruz del Sur. Acorde informó el jefe Walter Martínez, fueron vecinos quienes llamaron al 911 cuando la observaron por las ventanas que estaba tendida en el suelo.

07b9e830-31bb-4baf-ba17-aee2a0443160.jpg

Tras llegar personal médico en ambulancia para asistirla, los profesionales constataron no sólo su fallecimiento sino también que la muerte había sido violenta. Es que el cuerpo de la mujer tenía un golpe en la cabeza y su rostro se hallaba cubierto.

https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1636005513144983553 Luis Martínez, jefe de la Policía de San Juan, sobre la mujer asesinada en Rawson pic.twitter.com/0oZHA5VhtN — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 15, 2023

Martínez le dijo a la prensa que los ingresos del domicilio, a priori, no estaban forzados por lo que el indicio podría ser de vital importancia para la investigación que sería coordinada por el fiscal Iván Grassi, que llegó al lugar de los hechos. Es que la mujer vivía sola.

Los vecinos no veían a la víctima desde el martes por la tarde y por ello se preocuparon, fueron hasta su casa para ver cómo estaba y descubrieron la escena. La mujer vivía hacía muchos años en aquel lugar y no verla por la mañana les resultó extraño y no se equivocaron.

87d19996-fd5a-4c2a-bec2-35ce0253956b.jpg

Personal de Criminalística y de la UFI de Delitos Especiales, como así también efectivos de la Comisaría con jurisdicción en el lugar, llevan adelante las tareas de rigor en la escena, mientras que las autoridades intentan localizar a los familiares para comunicar la triste novedad.