La sacó barata

Amenazó con destripar a su ex con un hierro en la mano y fue condenado, pero no irá tras las rejas

El violento sujeto fue frenado justo a tiempo, antes de que cometa una desgracia, cuando se presentó en el domicilio de su suegra para agredir a su ex. Como no la encontró, la dramática situación se redujo a una serie de delitos que, afortunadamente para él, no lo llevaron a la cárcel.