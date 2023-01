Agua potable adulterada: 2 acusados quedaron libres después de pasar las fiestas en prisión

El tercer imputado en esta causa, Víctor Hugo Godoy (59) seguirá en prisión. El magistrado cuando empezó la audiencia dejó en claro que no había ninguna presentación de su abogado defensor, es decir, que no impugnaron la resolución del juez de Garantías. Los que si lo hicieron fueron los letrados César Jofré (defensor de Bustos) y Fernando Bonomo (defensa de Ovejero). La situación procesal de Godoy es diferente, porque tiene una condena, precisamente por violencia de género.

WhatsApp Image 2023-01-05 at 11.27.34.jpeg Los imputados que ahora quedaron en libertad de izquierda a derecha: Víctor Bustos y Mauricio Ovejero.

Los primeros que tuvieron la palabra en la audiencia fueron los que presentaron el recurso de impugnación, los abogados defensores Jofré y Bonomo. César Jofré -que estuvo a través de Zoom- dijo que su cliente no puede obstaculizar la investigación porque fue cesanteado de su puesto, no puede ingresar a la planta potabilizadora (donde trabajaba). No tiene antecedentes, ni conocimientos químicos. Es un simple obrero. Volvió a ratificar que Bustos no quiso hacer daño a nadie y dijo que esto fue una responsabilidad administrativa y no penal. Para el abogado el dolo no está acreditado.

César Jofré tiró una picante frase al final de su presentación: "Estamos hablando de 3 perejiles que se están haciendo cargo de la inoperancia de las autoridades".

WhatsApp Image 2023-01-05 at 11.27.34 (1).jpeg Fernando Bonomo, abogado defensor. A su derecha, la fiscal de Impugnación, Silvina Gerarduzzi. El letrado César Jofré estuvo a través de Zoom.

Fernando Bonomo asumió hace unos días la defensa de Ovejero. En la formalización fue el doctor Damián Villavicencio y después tuvo un pequeño paso la doctora Filomena Noriega. En su descargo, Bonomo expresó que no se daban las pautas objetivas y subjetivas planteadas por fiscalía para dejar a su defendido con prisión preventiva. También recalcó que su defendido no tiene antecedentes y tampoco tiene los medios para entorpecer la investigación.

La fiscal de Impugnación, Silvina Gerarduzzi, dijo que la prisión preventiva estaba ajustada a derecho porque estos hombres puedes influenciar en los demás operarios.

Finalmente el juez Daniel Guillén resolvió dejar en libertad a Bustos y Ovejero porque no se dan las pautas objetivas, ni subjetivas de la ley de rigor. Expresó que los imputados con el cargo que tuvieron no pueden influir en nadie, Además, en el turno de guardia dónde habría ocurrido este hecho, solamente estaban ellos 3; es decir, que no hay otras personas a quién ellos podrían influenciar.

Después de lo expuesto, el magistrado resolvió dejarlos en libertad luego de haber estado 16 días presos (pasaron las fiestas en la cárcel), pero con medidas de coerción. como no entorpecer la investigación y someterse al proceso, presentarse cada 15 días en la OMA y prohibición de salir de la provincia sin la debida autorización; por el término de 2 meses.